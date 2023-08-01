Камоцци: «Бонгонда — классный футболист, но это только первые матчи»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о новичке «красно-белых», нападающем Тео Бонгонда.

«Бонгонда — классный футболист, у него есть качество. Но это только первые матчи. Слишком рано говорить о том, поможет ли он команде в борьбе за чемпионство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Бонгонда перешёл в «Спартак» нынешним летом из испанского «Кадиса» за 7 миллионов евро. За «красно-белых» нападающий успел провести три матча, забить два гола и отдать одну результативную передачу.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.