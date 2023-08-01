​«Вердер» не планирует улучшать предложение по Тикнизяну

После отказа «Локомотива» «Вердер» в настоящий момент не планирует улучшать предложение по защитнику Наиру Тикнизяну. При этом в немецком клубе продолжают обсуждать возможность осуществления этого трансфера. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Стоит сказать, что «Вердер» предлагал за трансфер 24-летнего Тикнизяна 2,5 миллиона евро.

Наир Тикнизян после двух прошедших туров чемпионата России входит в тройку лучших бомбардиров. Защитник «железнодорожников» смог забить три гола. Столько же результативных ударов нанесли Фёдор Чалов и Матео Кассьерра.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 5 августа – против ЦСКА.