Корнеев: «К Безбородову нужно применить очень серьёзные санкции»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев выразил мнение, что по отношению к главному арбитру матча второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА Владиславу Безбородову должны быть применены серьёзные санкции.

Напомним, по ходу прошедший встречи судья назначил пять пенальти, а также удалил трёх игроков. Позже ЭСК признала ошибку Безбородова в одном из эпизодов.

По мнению Корнеева, за свою оплошность Безбородов должен понести очень серьёзное наказание. Эксперт также отметил, что возможные проблемы со связью никак не могли повлиять на работу судьи.

«В целом судейство было неплохим и все пенальти были поставлены по делу. Но то, что произошло со вторым пенальти в ворота ЦСКА, не поддаётся никакой фантазии. Полный беспредел.

Нужно ли применять санкции к арбитру? Без сомнения, и очень серьёзные! Такие моменты могут что угодно спровоцировать, включая беспорядки на стадионе», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, матч завершился победой ЦСКА со счётом 3:2. После двух туров РПЛ «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка.