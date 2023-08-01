Игрок «Спартака» Маслов: «Fan ID существенно портит картину с посещаемостью»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов выказался насчет возможного введения системы Fan ID на матчах Кубка России.

«Fan ID существенно портит картину с посещаемостью. Футбол для болельщиков. Они меняют атмосферу на стадионе. Игра смотрится по-другому и чувствуется иначе», - приводит слова футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что в понедельник, 31 июля, «Спартак» на «Открытие Банк Арене» принимал калининградскую «Балтику». «Красно-белые» одержали победу со счетом 2:1.

Следующий матч в чемпионате подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Рубина». Поединок пройдет в Казани 5 августа.