Итальянский «Наполи» не проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику петербургского «Зенита» Маркусу Венделу. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», команда Руди Гарсии не выходила на связь с «сине-бело-голубыми» и представителями самого футболиста.

Сообщается, что «Наполи» в данный момент действительно ищет центрального полузащитника, но Вендел при этом не входит в шорт-лист «партенопеи».

Напомним, Вендел в новом сезоне не провёл ни одного матча в Российской премьер-лиге, хотя в турнире было сыграно уже два тура. Бразилец хочет покинуть «Зенит» в это трансферное окно.