​Захарян стал ближе к трансферу в клуб Лиги 1

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в «Лацио» - сделка сорвалась, что уже успели подтвердить в римском клубе. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, теперь 20-летний Захарян стал ближе к переходу во французский «Страсбург».

Стоит сказать, что Франции уже выступают два футболиста из России. Александр Головин готовится к шестому сезону в «Монако», а Далер Кузяев недавно перебрался в «Гавр».

Отметим, что в прошлом чемпионате Франции «Страсбург» финишировал на 15-й позиции.

Ранее в «Лацио» назвали причину срыва трансфера Захаряна. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.