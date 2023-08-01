Попов: «Захаряну надо пробовать свои силы в Европе»

Бывший футболист пермского «Амкара» Алексей Попов высказался насчет будущего полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захаряну, если есть вариант, надо пробовать свои силы в Европе. Денег на жизнь заработал, пора подумать о личных амбициях, если он хочет стать футболистом хорошего уровня», - передает слова Попова Betonmobile.ru.

Арсен является воспитанником академии «Динамо». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Захаярян провел три поединка, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.