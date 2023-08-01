​«Фламенго» улучшил предложение по Венделу

«Фламенго» продолжает вести борьбу за подписание Маркуса Вендела, желающего покинуть «Зенит» этим летом. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», бразильский клуб улучшил предложение по полузащитнику до 16 миллионов евро +20% от следующей продажи.

Источник отмечает, что глава правления «Зенита» Александр Медведев требует от «Фламенго» больше – 18 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что итальянский «Наполи» предложил за 25-летнего Вендела 25 миллионов евро.

Добавим, что Маркус Вендел представляет «Зенит» с октября 2020 года. В питерский клуб бразилец переходил из лиссабонского «Спортинга».