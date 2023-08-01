Кашчелан: «Подписал контракт с «Пари НН» на один год, думаю, мне удастся многому научиться у Юрана»

Бывший полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан сообщил о том, что он вошёл в тренерский штаб Сергея Юрана в «Пари НН».

Черногорец заявил, что с большим удовольствием будет помогать Юрану добиваться результатов. По мнению Кашчелана, он многому научится во время совместной работы с российским специалистом.

«Подписал контракт с «Пари НН» на один год. Я с большим уважением отношусь к Юрану, он большой специалист с огромным опытом. Думаю, мне удастся многому научиться у Юрана, и я буду развиваться как тренер», — цитирует Кашчелана Sport24.

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России нижегородская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав одно очко. Свой следующий матч «Пари НН» проведёт 4 августа против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.