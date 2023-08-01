Газзаев: «Дзюба ещё принесёт пользу, но ему тяжело»

Бывший рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о нынешних кондициях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. В матче против воронежского «Факела» (4:1) 34-летний форвард отметился забитым мячом.

«Дзюба забил, хотя, возможно, там и был фол с его стороны. Артём еще принесет пользу команде. Но ему объективно тяжело уже поддерживать высокий темп», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В следующем матче «железнодорожники» на выезде встретятся с другим столичным клубом – ЦСКА. Дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 5 августа. После двух туров «Локомотив» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.