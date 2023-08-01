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Дркушич: «Ничего не знаю об интересе «Црвены Звезды» ко мне, всё узнаю в прессе»

01 Августа 2023 • 13:15 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
06.08 20:00

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал информацию о своём возможном переходе в «Црвену Звезду».

«Ничего не знаю об интересе «Црвены» ко мне, всё читаю и узнаю в прессе. Мне нечего сказать по этому поводу. Ко мне никто не обращался», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, действующий контракт словенского футболиста с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Сочи» два матча и забил один гол. Цвета южан Дркушич защищает с января 2022 года, ранее он выступал за «Херенвен» и клуб «Браво Лубляна».

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Ваня Дркушич
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