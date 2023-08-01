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В «Балтике» ответили на вопрос о протесте по судейству после поражения от «Спартака» эксклюзив

01 Августа 2023 • 13:07 Комментировать (2)

Пресс-атташе «Балтики» Александр Строк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение арбитра засчитать гол полузащитника «Спартака» Тео Бонгонда в ворота калининградского клуба в матче 2-го тура Российской премьер-лиги.

«Вопросы, связанные с судейством, мы не комментируем», - заявили в пресс-службе клуба.

Матч завершился поражением калининградского клуба со счетом 1:2.

Напомним, в интервью «Евро-Футболу.Ру» заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что игрок «красно-белых» находился в офсайде в момент взятия ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Александр Строк
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Спартак Шампиньон
01 Августа 2023 в 13:25
Назначить переигровку, Промеса отправить на родину.
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