18-летний полузащитник Матвей Кисляк заключил новое трудовое соглашение с московским ЦСКА. Как сообщается на официальном сайте «армейского» клуба, стороны пролонгировали сотрудничество до окончания сезона-2027/2028.

Напомним, что Матвей провел дебютный поединок за основную команду ЦСКА против «Оренбурга» 26 июля. «Армейцы» отпраздновали разгромную победу со счетом 6:0, а Кисляк отметился одним голом.

Следующий поединок подопечные Владимира Федотова проведут против столичного «Локомотива» в рамках третьего тура чемпионата России. Дерби состоится в субботу, 5 августа.