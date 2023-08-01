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Экс-арбитр Федотов - об удалении Семака: «Судья повёл себя как твердолобый мужлан»

01 Августа 2023 • 12:41 Комментировать (2)

Экс-арбитр Игорь Федотов поделился мнением об удалении главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в поединке против «Ростова».

«В протоколе написали бред, что тренер подошёл агрессивно. Кукуляк повёл себя как прямолинейный и твердолобый мужлан. Почему нельзя выслушать? Что за корона на голове?» - передает слова Федотова издание «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Ростове-на-Дону. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

После двух туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Ростов» располагается на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Игорь Федотов Евгений Кукуляк
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Комментарии (2)
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Cruyff
01 Августа 2023 в 13:06
подумаешь пропустит одну игру всё равно он ничего на скамейке не решает что есть что нет его он только водичку пьёт и в ладошки хлопает а замены какие он делает только игру портят может сделать по рации
Zenituwka
01 Августа 2023 в 13:04
А я вот считаю что удалили и правильно сделали. Лучше бы Семак с таким рвением гнал команду вперёд. А то сначала трусливый футбол, а потом когда за это по классике получили во всем виноват судья оказывается. Да как бы не так.
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