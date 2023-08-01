Экс-арбитр Федотов - об удалении Семака: «Судья повёл себя как твердолобый мужлан»

Экс-арбитр Игорь Федотов поделился мнением об удалении главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в поединке против «Ростова».

«В протоколе написали бред, что тренер подошёл агрессивно. Кукуляк повёл себя как прямолинейный и твердолобый мужлан. Почему нельзя выслушать? Что за корона на голове?» - передает слова Федотова издание «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Ростове-на-Дону. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

После двух туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Ростов» располагается на шестой строчке.