Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «Спартака» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги с «Балтикой» (2:1).

- По игре «красно-белые» удачно начали чемпионат?

- «Спартак» сейчас выглядит достаточно сбалансированно, видна рука тренера. Каждый футболист знает своё место и свой манёвр. В целом команда смотрится неплохо, но ничем не выделяется на фоне «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара». В общем играет хорошо в рамках своих возможностей. Они готовы бороться за призовые места в чемпионате.

- Новичок Тео Бонгонда пока оправдывает вложения?

- Да, вполне. Главное, чтобы он не потерялся, у нас такое бывает. Хороший талантливый игрок, выполняющий большой объём работы.

- По сравнению с прошлым сезоном у команды появились новые проблемы?

- Конечно, у всех команд есть проблемы, но выявлять их и решать - это задача тренеров. Как я тут могу им что-то говорить? Я не специалист в этом. Могу сказать только то, что идеальных команд не бывает.