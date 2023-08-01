Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «Спартака» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги с «Балтикой» (2:1).
- По игре «красно-белые» удачно начали чемпионат?
- «Спартак» сейчас выглядит достаточно сбалансированно, видна рука тренера. Каждый футболист знает своё место и свой манёвр. В целом команда смотрится неплохо, но ничем не выделяется на фоне «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара». В общем играет хорошо в рамках своих возможностей. Они готовы бороться за призовые места в чемпионате.
- Новичок Тео Бонгонда пока оправдывает вложения?
- Да, вполне. Главное, чтобы он не потерялся, у нас такое бывает. Хороший талантливый игрок, выполняющий большой объём работы.
- По сравнению с прошлым сезоном у команды появились новые проблемы?
- Конечно, у всех команд есть проблемы, но выявлять их и решать - это задача тренеров. Как я тут могу им что-то говорить? Я не специалист в этом. Могу сказать только то, что идеальных команд не бывает.
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