Умяров: «Для «Спартака» самое главное - победа в таком тяжёлом графике»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров дал комментарий по поединку против калининградской «Балтики» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Для команды самое главное - победа в таком тяжелом графике. Мы только два дня назад вернулись после поездки из Краснодара. Главное сейчас, что взяли три очка», - передает слова хавбека издание «Спорт-Экспресс».

По итогам двух туров чемпионата России спартаковцы набрали шесть баллов и занимают второе место в турнирной таблице, уступая по разнице мячей «Краснодару». Следующий матч столичная команда проведет против казанского «Рубина» в следующий уик-энд.