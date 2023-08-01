Гойкович назвал задачу «Оренбурга» в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о задаче своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надеюсь, повторим результат прошлого года. Руководство поставило задачу занять место между 6 и 7 местом. У нас достойная команда. Думаю, можно занять место повыше», - передает слова футболиста издание Sport24.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Оренбург» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.

После двух туров нового розыгрыша чемпионата страны команда Гойковича набрала одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.