Агент объяснил, почему трансфер Вендела во «Фламенго» может не состояться

Футбольный агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Вендела, высказался насчет возможного перехода игрока в бразильский «Фламенго».

«Переговоры по Венделу - очень сложный процесс, который до сих пор продолжается. Однако время очень сильно ограничено, чтобы все успеть», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что трансферное окно в Бразилии закрывается завтра, 2 августа.

Вендел пополнил ряды петербургского коллектива осенью 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках Российской премьер-лиги, забил восемь голов и отдал три ассиста.