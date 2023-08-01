Хлусевич рассказал, как проходит адаптация новичков в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как проходит адаптация новичков московского клуба.

Напомним, в летнее трансферное окно состав «красно-белых» пополнили полузащитник Хесус Медина и нападающий Тео Бонгонда.

«Адаптация новичков в команде проходит нормально, никаких проблем не возникает. В целом у нас дружная команда, поэтому никаких трудностей с коммуникацией нет», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Рубином». Эта игра состоится 5 августа в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.