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Хлусевич рассказал, как проходит адаптация новичков в «Спартаке»

01 Августа 2023 • 12:12 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как проходит адаптация новичков московского клуба.

Напомним, в летнее трансферное окно состав «красно-белых» пополнили полузащитник Хесус Медина и нападающий Тео Бонгонда.

«Адаптация новичков в команде проходит нормально, никаких проблем не возникает. В целом у нас дружная команда, поэтому никаких трудностей с коммуникацией нет», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Рубином». Эта игра состоится 5 августа в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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