Акинфеев высказался о трансферах Фернандеса и Медины

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о трансферах полузащитника Хесуса Медины и защитника Марио Фернандеса. Хавбек пополнил ряды «Спартака», а латераль присоединился к «Зениту».

«Медина ушел в «Спартак». Мне что сделать? Пускай уходят куда хотят. Выбор Марио - это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», - сказал голкипер в шоу «Известь».

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Марио стал игроком «Зенита» 17 июля, подписав однолетний контракт с возможностью пролонгации.

Медина заключил со «Спартаком» долгосрочное соглашение до лета 2026 года.