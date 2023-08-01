Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил гол полузащитника «Спартака» Тео Бонгонда в ворота «Балтики» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги на соответствие правилам игры.

- Вчера Тео Бонгонда забил гол, находясь в офсайде?

- Видеоповторы и переговорные устройства снижают концентрацию арбитров на игровых эпизодах. В условиях отсутствия технической поддержки арбитры теперь не готовы работать на матче. Я с вами полностью согласен, вам не показалось. Офсайд был.

Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.