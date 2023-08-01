Агент: «Трансфер Карраскаля в Бразилию маловероятен»

Футбольный агент Родриго Лопес, который представляет интересы хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался относительно возможного перехода своего клиента в другой клуб.

«Трансфер Карраскаля в Бразилию маловероятен. До закрытия трансферного окна осталось мало времени. Других вариантов пока нет, но посмотрим, что будет дальше», - передает слова агента издание Sport24.

В прошлом сезоне 25-летний колумбийский полузащитник провел за «армейцев» 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость Хорхе составляет семь миллионов евро. Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года.