Игрок «Балтики» Жиров назвал главную проблему команды

Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров поделился мнением о поражении от московского «Спартака» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Надо просто реализовать свои моменты. В этом наша проблема. Если будем забивать - будем побеждать. Надо больше работать, чтобы пришел результат», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После двух проведенных туров «Балтика» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то команда Гильермо Абаскаля находится на втором месте, уступая лишь «Краснодару».