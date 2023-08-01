Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о победах во втором туре РПЛ «Спартака» над «Балтикой» (2:1) и «Краснодара» над «Сочи» (2:0).

- «Краснодару» повезло в матче с «Сочи». По-моему, была равная игра, просто ошибки защиты и вратаря «Сочи» позволили «Краснодару» выиграть. А «Спартак» сейчас что-то вообще слаб. Не знаю, с чем это связано. Я же говорю, стабильность – это признак мастерства. Поэтому если та же «Балтика» проявляет желание, самоотдачу и бойцовские качества, она становится практически равной «Спартаку».

Как выглядит Бонгонда? Я бы не сказал, что прямо хорошо. Да, забивает, болельщикам это нравится. Но чтобы он бросался в глаза какими-то качествами, я не увидел. Мне кажется, он средний игрок. Не будет забивать – и с такой игрой к нему будет совсем другое отношение. В игре с «Балтикой» люди в «Спартаке» как будто первый раз друг друга на поле увидели.