Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил «Краснодар» и московский «Спартак», лидирующие после второго тура РПЛ при равенстве очков.

- «Спартак» сейчас играет, по моему мнению, в примитивный футбол, хотя состав у него очень хороший для чемпионата России, достаточно сильный, там много наших приличных молодых футболистов. Посмотрите: на скамейке сидят Зиньковский и другие ребята, способные выходить в основном составе. Но в самой игре «Спартака» я при этом особой яркости не наблюдаю абсолютно. Простая обыкновенная игра.

Да, «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Кубке, но вы сами видели, кем «Краснодар» играл. У него беда – людей нет совсем. Ивич наскрёб основную обойму максимум из человек пятнадцати, но с таким количеством футболистов нельзя долго лидировать. При этом игра у «Краснодара» совсем другая по сравнению со «Спартаком», сразу виден тренерский почерк. С конца прошлого сезона Ивич прививал «Краснодару» интересный футбол.

Они обыграли «Сочи», не особо сильно утруждаясь. Но я не знаю, что там делает селекционный отдел и руководство клуба, на что они смотрят, на что надеются. На то, что эти пятнадцать человек обоймы вытянут весь чемпионат? Нет, не вытянут. Поэтому в Кубке, естественно, Ивичу приходится ставить молодёжь.

Большая проблема у «Краснодара» в центральной зоне. Потому что Арутюнян совсем молодой футболист. В конце прошлого сезона он попал в жернова и провёл пару матчей ярко на эмоциях и желании, но он ещё только мальчишка. У него такой стабильности, как у Литвинова в «Спартаке», как у Джикии. На весь чемпионат Арутюняна не хватит.

Так вот, всего три человека в центральной зоне обороны вместе с Арутюняном – это очень мало, поверьте мне. Я достаточно много времени проработал в клубах – не тренером, но близко с тренерами общаясь. С таким дефицитом состава невозможно весь чемпионат пройти ровно, без провалов. Хотя я вижу, что команда хорошо подготовлена тактически и физически на данный момент. Вы сами видели, что они сделали с «Динамо», которое само выглядело физически неплохо.

«Краснодар», конечно, превосходит «Спартак» и в тактике, и в мысли, и в движении. Опять же, «Спартак» играет примитивно. Туда-сюда, навес на большого человека, там сброс. Если удаётся подхватить мяч, то возле штрафной включается Промес и справа Бонгонда. Мне кажется, «Спартак» особо большой проблемой для «Зенита» будет – в отличие от ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», если он доукомплектуется. Им много народу надо брать.

Сложности у «Краснодара» в центральной зоне есть не только в обороне, но и в полузащите. В Черникова я не верю абсолютно. Он может отбирать мячи, но совершает очень много нарушений. Просто какой-то «бульдозер», не больше. Я не видел у него тактических действий правильных. Кривцов – да, интересный полузащитник, но нужно усиление. Сперцян играет роль свободного художника, а в опорной зоне есть заметные трудности.

Нападение у «Краснодара» нормальное. Ленини? Не впечатляет. Не знаю, как Кади будет играть после травмы. В прошлом сезоне он смотрелся неплохо, когда пришёл. Кордоба, конечно, игрок очень высокого уровня, что там говорить, он может решать исход матчей. Открывается правильно, выигрывает борьбу, забивает и так далее. Ещё раз повторюсь: «Краснодар» сейчас выглядит по игре гораздо интересней и грамотней «Спартака».