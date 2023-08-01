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Чалов и Смолов - в символической сборной 2-го тура РПЛ

01 Августа 2023 • 11:26 Комментировать

Аналитики портала Whoscored сформировали символическую сборную второго тура Российской премьер-лиги. Лучшим игроком был признан центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов, который получил 8,7 балла.

Полная версия символической сборной выглядит так: Александр Максименко («Спартак»), Владимир Полуяхтов («Оренбург»), Кайо («Краснодар»), Матис Перес («Оренбург»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Александр Ерохин («Зенит»), Никита Моцпан («Факел»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Фёдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

После двух туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, вторым идет «Спартак», а топ-3 замыкает «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов Фёдор Чалов
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