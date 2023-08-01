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«Спартак» хотел купить защитника из Серии А

01 Августа 2023 • 11:17 Комментировать

Шведский защитник Исак Хин, который выступает за итальянскую «Верону», мог перебраться в московский «Спартак». Как информирует Tuttomercatoweb, «красно-белые» сделали игроку предложение, однако получили отказ. Футболист хочет продолжить выступления на Аппенинах.

Исак пополнил ряды команды из Вероны летом прошлого года. Трансфер защитника обошелся итальянскому клубу в 3,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/2023 футболист принял участие в 33 поединках за нынешний коллектив, не отметившись голевыми действиями. Стоит отметить, что осенью прошлого года Хин дебютировал за сборную Швеции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Верона трансферы футбола - лето 2023 Исак Хин
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