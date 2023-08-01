Зиньковский подвёл итоги матча «Спартак» - «Балтика»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался касательно победы над калининградской «Балтикой» в матче второго тура чемпионата России. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Опять пропустили. Настраивались сыграть «на ноль». Но опять не получилось. Наверное, сейчас такой период, что в концовках что-то залетает и засасывает…» - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

После двух проведенных туров «Спартак» набрал шесть баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против казанского «Рубина».