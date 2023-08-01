Газзаев восхитился игрой «Ростова» против «Зенита»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре «Ростова» против петербургского «Зенита» в поединке второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ростов» просто смял «Зенит» и закономерно сравнял счет в самой концовке. Если «Ростов» будет играть в таком же темпе, то, уверен, попадет в призовую тройку», - передает слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

После двух туров «Ростов» набрал четыре балла и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».