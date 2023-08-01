В «Спартаке» ответили на вопрос о контракте Промеса

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о возможном подписании нового трудового соглашения с нидерландским форвардом Квинси Промесом. Срок действующего контракта рассчитан до середины 2024 года.

«Квинси - наш лидер, один из ведущих игроков команды. Мы находимся с ним в контакте. Надеемся, что он продолжит помогать клубу. Детали сейчас озвучить не могу», - передает слова Малышева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в 2021 году. В минувшем сезоне нападающий провел 37 поединков за «народную команду», в которых записал на свой счет 25 забитых мячей и десять голевых передач.