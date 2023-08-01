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Газзаев высказался о победе «Спартака» над «Балтикой»

01 Августа 2023 • 10:28 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о домашней победе «Спартака» над «Балтикой» в поединке второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Есть вопросы к опорной зоне, в обороне не все гладко. С другой стороны, москвичи хорошо укомплектованы. Но я бы не сказал, что победа далась им легко», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

После двух сыгранных туров «Спартак» набрал шесть баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче «народная команда» встретится с казанским «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Валерий Газзаев
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