В «Спартаке» высказались об участии команды в Зимнем кубке РПЛ

Олег Малышев, который является гендиректором московского «Спартака», высказался касательно возможного участия «красно-белых» в Зимнем кубке РПЛ.

«Мы обсуждаем участие в Зимнем кубке РПЛ. Есть вероятность, что «Спартак» примет участие. Совместно с коллегами из РПЛ обсуждаем то, как всё это организовать», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

В новом сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» стартовал с двух побед. Подопечные Гильермо Абаскаля одолели «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). Следующий поединок столичный коллектив проведет против казанского «Рубина».