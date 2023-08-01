Малышев: «Спартак» не отказался от идеи приобретения защитника»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что московский клуб не отказался от идеи подписать нового защитника нынешним летом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявлял интерес к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу и сербскому игроку Страхинье Эраковичу. Однако по разным причинам эти трансферы не состоялись.

«Мы не отказались от идеи приобретения защитника, смотрим разные варианты. Но на данный момент ничего не подписано. Не комментирую трансферы, пока они не состоялись», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 5 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.