Защитник «Торпедо» Бородин: «Понимал, что в «Краснодаре» на меня не рассчитывают, поэтому хотел полноценный трансфер»

Защитник «Торпедо» Сергей Бородин рассказал о своём переходе в московский клуб из «Краснодара».

По словам 24-летнего футболиста, нынешним летом он мог перейти в один из клубов РПЛ на правах аренды, однако Бородин рассматривал лишь полноценный трансфер, поэтому выбор пал на «Торпедо».

«Я понимал, что в «Краснодаре» на меня особо не рассчитывают, поэтому хотел полноценный трансфер. Был интерес от разных клубов, но только с «Торпедо» всё дошло до конкретики», — приводит слова Бородина Sport24.

В текущем сезоне Бородин успел провести за «Торпедо» три игры, не отметившись в них результативными действиями.

После трёх туров Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.