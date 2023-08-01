Джикия прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия пообщался с представителями СМИ после домашней победы над калининградской «Балтикой» в матче второго тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 2:1.

«Не было ли опасений, что после пропущенного гола в концовке «Балтика» начнёт наваливать? Тревоги не было. «Балтика» и так наваливала, играла в такой футбол. Главное – выиграли», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Победу «Спартаку» принесли голы Квинси Промеса и Тео Бонгонда. За гостей один мяч забил Анхело Энрикес.

Следующий матч в Премьер-лиге «красно-белые» проведут против «Рубина».