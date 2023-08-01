Как быстро летит время: бывшие игроки сборной России – наставники клубов РПЛ

Проходит время, меняются чемпионаты, и вчерашние футболисты сегодня уже далеко не новички в тренерском цехе. Поколение тех, кому за сорок, помнит многих, кто ещё вчера выходил на поле в качестве полевого игрока. Сегодня – это уже тренеры с регалиями и званиями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках сборной России, которые сегодня возглавляют команды РПЛ.

Сергей Семак – дебют в Италии

Нынешний лучший тренер России, по оценке многих ведущих экспертов, как игрок дебютировал в национальной сборной в решающей игре отборочного цикла. По итогам группового этапа россияне заняли второе место, уступив болгарам во многом из-за неоднозначного судейства принципиальной игры с главным конкурентом на его поле за два тура до финиша. Второе место отправило сборную Бориса Игнатьева в стыки, где соперником выпали тогда ещё трёхкратные чемпионы мира – сборная Италии. В первом поединке, состоявшемся на стадионе «Динамо» в Петровском парке, соперники изуродовали промёрзший газон до такой степени, что по окончании матча страшно было представить, как на нём можно будет играть следующей весной в 1998-м. Семак был тогда в запасе и к порче газона-ветерана не имел отношения. А вот через 18 дней в Неаполе он заменил Радимова на 66-й минуте. К тому моменту россияне уступали 0:1, и от замен зависело многое, если не всё. Отыграться даже с 21-летним Семаком россиянам не удалось, но «погоды», как заметил, несмотря на неутешительный результат Игнатьев, он не испортил. В 2012-м свой сотый мяч в карьере Семак забил «Спартаку»».

Игнашевич – один из шести

Сергей Николаевич один из шести футболистов в отечественном футболе кто достиг отметки в 400 сыгранных матчей на высшем уровне. В свои 44 года он тренирует вторую команду в качестве главного тренера. После московского «Торпедо» Игнашевич претендует на успехи с калининградской «Балтикой». В сборной дебют пришёлся на рядовую контрольную игру, которая состоялась 21 августа 2002 года со сборной Швеции и завершилась со счётом 1:1.

Отыграл в трёх сборных

Сергей Юран – экс-игрок ворошиловградской «Зари», киевского «Динамо» столичного «Спартака», лиссабонской «Бенфики», «Порту», английского «Миллуолла», немецких «Фортуны» и «Бохума» и австрийского «Штурма». Он один из немногих, кому удалось отыграть за три национальные сборные – СССР, СНГ и России – на рубеже смены эпох. Дебют ещё за сборную СССР пришёлся на неофициальную встречу со сборной Израиля 9 октября 1990 года, в которой Юран отметился дублем. В ноябре 1990 года вместе со сборной Юран отправился турне по Центральной Америке. Игровая карьера началась весьма трагично. В первые месяцы выступления в Высшей лиге за киевское «Динамо» в игре дублирующих составов с «Торпедо» в столкновении с игроком соперника Юран получил перелом голеностопа, после которого, как заявляли тогда врачи, лишь один из тысячи возвращается в футбол.

Карпин – тренер двух команд

Уроженец эстонской Нарвы перебрался в столицу России в 19 лет. В сборной дебютировал в 23 года, а уже в 42 года состоялся его дебют в качестве тренера национальной сборной. Лучший период Карпина-игрока пришёлся на отборочный цикл к чемпионату Европы – 2000. Его гол сборной Франции заставил не спать всю июньскую ночь, а мяч в ворота Александра Шовковского выводил в финальную часть главного турнира Старого Света. Не хватило удачи в тех дождливых октябрьских «Лужниках» 1999-го…

Рахимов – 4 матча за сборную

Самый опытный в списке сегодняшних тренеров клубов РПЛ, когда-либо надевавший футболку сборной в качестве полевого игрока. Вторая попытка пробиться в столичный «Спартак» на рубеже сезона-1994/1995 позволила Рашиду Маматкуловичу надеть четыре раза футболку и национальной сборной.

Хохлов работает на родине

Единственный из списка экс-игроков сборной, кто сейчас возглавляет клуб РПЛ в качестве главного тренера, причём команды из своего родного края. За 12 лет тренерской карьеры Дмитрий Хохлов отработал всего в четырёх клубах. Больше всего в качестве ассистента главного тренера московского «Динамо» – 8 сезонов за два прихода.

Евсеев удерживает Воронеж

Покоритель Уэльса начинал свой путь в сборной России в том же отборочном цикле к чемпионату Европы 2000. Но решающую роль сыграл, конечно же, в отборочном матче с Уэльсом, в котором забил единственный гол в период выступлений за национальную команду. Свою тренерскую карьеру ведёт уже десять лет и в этом году будет как никогда сложно удержать «Факел» в элите российского чемпионата.

Игры, мячи и период выступлений нынешних наставников клубов чемпионата России в национальной сборной

Тренер Команда, которую сейчас тренирует Период выступления в сборной России Игры (мячи) Сергей Семак «Зенит» 1997 - 2010 65 (4) Сергей Игнашевич «Балтика» 2002 - 2018 126 (8) Сергей Юран «Пари НН» 1990 - 1999 40 (7) Валерий Карпин «Ростов» 1992-2003 72 (17) Рашид Рахимов «Рубин» 1994-1995 4 (0) Дмитрий Хохлов «Сочи» 1996-2005 53 (6) Вадим Евсеев «Факел» 1999-2005 20 (1)

Константин Лицин