«Спартак» предлагает шесть млн евро за защитника из Европы

Молдавский защитник Олег Рябчук, правами на которого владеет пирейский «Олимпиакос», по-прежнему находится в сфере интересов московского «Спартака».

Согласно данным издания Gazzetta.gr, руководство «красно-белых» сделало греческому клубу новое предложение по трансферу игрока. Москвичи готовы заплатить за Олега шесть миллионов евро.

Ранее «Олимпиакос» отверг предложение «Спартака» в размере пяти миллионов евро.

Рябчук выступает за греческую команду с 2021 года. Срок трудового соглашения между защитником и «Олимпиакосом» рассчитан до завершения сезона-2024/2025.