Второй тур чемпионата России: Москва добирает свои очки

Завершился второй тур чемпионата России. Московский «Спартак» и «Краснодар» – единственные клубы, которые набрали максимум очков. Потерял их даже «Зенит», а это значит, что сезон-2023/2024 ждёт лихо закрученный сюжет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных событиях второго тура.

Кратко по итогам

Восемь сыгранных матчей второго тура были разделены на три игровых дня. И вплоть до вечера субботы команды только играли вничью. Компромиссных результатов во втором туре набралось четыре. Дважды выигрывали хозяева («Краснодар» и «Спартак»). Ещё две победы на стороне гостей («Локомотив» и ЦСКА). Три победы из четырёх одержали московские клубы. Таким образом, они как бы извинились перед своими болельщиками, которые не дождались успеха в первый игровой день.

Хуже всех из московских команд выглядит «Динамо». «Бело-голубые» словно продолжают прошлый провальный сезон. Одно набранное очко за два тура. Столько же у «Оренбурга». Чешские наставники пока что далеки от своих лучших кондиций в РПЛ.

Пять пенальти или шесть?

Игорь Акинфеев в красивом прыжке отразил пенальти в исполнении Ивана Олейникова, который этот пенальти и заработал. Тут же раздаётся свисток Владислава Безбородова и… Одиннадцатиметровый необходимо перебить. Мохамед Конате не промахнулся, поставив ещё один вопрос в перерыве к судейству и трактовке правил. Пять (с перебитым шесть) пенальти, три красные карточки, пять голов на двоих – поединок «Ахмата» и ЦСКА выдался весьма интересным и точно войдёт в историю нашего футбола. Жаль, что не удалось получить комментариев и объяснений Владислава Безбородова по принятым решениям.

Новый лидер

Игра в Грозном затмила поединок с участием «Краснодара». Подопечные Владимира Ивича забили по голу в компенсированное время каждого из таймов. Кайо Панталео и Джон Кордоба стали авторами голов. Эта победа стала второй для «быков». У «Краснодара» такой старт был в сезоне-2017/2018, тогда южане стали четвёртыми. Вместе с тем подопечные Ивича – одна из трёх команд, которая пропустила меньше всех. По одному пропущенному ещё у «Урала» и «Зенита». Питерскому не хватило немного времени, чтобы довести встречу в Ростове-на-Дону до победы. И есть шанс, что с таким гегемоном чемпионата России можно бороться.

«Спартак» идёт без потерь

Вторую победу одержал и «Спартак». Такой старт был у «красно-белых» последний раз в чемпионском сезоне-2016/2017. Три очка, которые москвичи набрали в домашнем матче с «Балтикой», продлили беспроигрышную серию «красно-белых» в родных стенах до 14 игр. Болельщики «красно-белых» не спешат с выводами, но наверняка согласны с Александром Мостовым, которому нравится игра новобранца Тео Бонгонда.

Но настоящим лидером «Спартака» по-прежнему остаётся Квинси Промес. Нидерландский полузащитник москвичей забил свой 107-й гол за «красно-белых» и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в российской истории, обойдя воспитанника и легенду клуба Егора Титова с его 106 голами.

Без побед и голов

Из шестнадцати команд три («Ахмат», «Балтика» и «Факел») не набрали ни одного очка. При этом калининградцы забили свой первый мяч в элитном дивизионе, впервые за 25 лет. Эту компанию мог бы разбавить «Пари НН», однако подопечные Сергея Юрана смогли набрать одно очко в Екатеринбурге в матче с местным «Уралом». Но у нижегородцев другая проблема – они стали единственным клубом РПЛ, который пока что не забивал. Впереди у команд РПЛ ещё 28 игровых дней. Интерес к новому сезону задан, а уже через неделю ЦСКА и «Локомотив» померяются силами в очном матче, «Динамо» постарается навязать борьбу «Зениту», а «Спартак» отправится в Казань.

Подробно со всеми результатами тура и статистикой можно ознакомиться здесь.

Константин Лицин