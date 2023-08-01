Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Второй тур чемпионата России: Москва добирает свои очки

01 Августа 2023 • 16:00 Комментировать

Завершился второй тур чемпионата России. Московский «Спартак» и «Краснодар» – единственные клубы, которые набрали максимум очков. Потерял их даже «Зенит», а это значит, что сезон-2023/2024 ждёт лихо закрученный сюжет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных событиях второго тура.  

Кратко по итогам

Восемь сыгранных матчей второго тура были разделены на три игровых дня. И вплоть до вечера субботы команды только играли вничью. Компромиссных результатов во втором туре набралось четыре. Дважды выигрывали хозяева («Краснодар» и «Спартак»). Ещё две победы на стороне гостей («Локомотив» и ЦСКА). Три победы из четырёх одержали московские клубы. Таким образом, они как бы извинились перед своими болельщиками, которые не дождались успеха в первый игровой день

Хуже всех из московских команд выглядит «Динамо». «Бело-голубые» словно продолжают прошлый провальный сезон. Одно набранное очко за два тура. Столько же у «Оренбурга». Чешские наставники пока что далеки от своих лучших кондиций в РПЛ. 

Пять пенальти или шесть?

Игорь Акинфеев в красивом прыжке отразил пенальти в исполнении Ивана Олейникова, который этот пенальти и заработал. Тут же раздаётся свисток Владислава Безбородова и… Одиннадцатиметровый необходимо перебить. Мохамед  Конате не промахнулся, поставив ещё один вопрос в перерыве к судейству и трактовке правил. Пять (с перебитым шесть) пенальти, три красные карточки, пять голов на двоих – поединок «Ахмата» и ЦСКА выдался весьма интересным и точно войдёт в историю нашего футбола. Жаль, что не удалось получить комментариев и объяснений Владислава Безбородова по принятым решениям.

Новый лидер

Игра в Грозном затмила поединок с участием «Краснодара». Подопечные Владимира Ивича забили по голу в компенсированное время каждого из таймов. Кайо Панталео и Джон Кордоба стали авторами голов. Эта победа стала второй для «быков». У «Краснодара» такой старт был в сезоне-2017/2018, тогда южане стали четвёртыми. Вместе с тем подопечные Ивича – одна из трёх команд, которая пропустила меньше всех. По одному пропущенному ещё у «Урала» и «Зенита». Питерскому не хватило немного времени, чтобы довести встречу в Ростове-на-Дону до победы. И есть шанс, что с таким гегемоном чемпионата России можно бороться.

«Спартак» идёт без потерь

Вторую победу одержал и «Спартак». Такой старт был у «красно-белых» последний раз в чемпионском сезоне-2016/2017. Три очка, которые москвичи набрали в домашнем матче с «Балтикой», продлили беспроигрышную серию «красно-белых» в родных стенах до 14 игр.  Болельщики «красно-белых» не спешат с выводами, но наверняка согласны с Александром Мостовым, которому нравится игра новобранца Тео Бонгонда.

Но настоящим лидером «Спартака» по-прежнему остаётся Квинси Промес. Нидерландский полузащитник москвичей забил свой 107-й гол за «красно-белых» и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в российской истории, обойдя воспитанника и легенду клуба Егора Титова с его 106 голами.

Без побед и голов

Из шестнадцати команд три («Ахмат», «Балтика» и «Факел») не набрали ни одного очка. При этом калининградцы забили свой первый мяч в элитном дивизионе, впервые за 25 лет. Эту компанию мог бы разбавить «Пари НН», однако подопечные Сергея Юрана смогли набрать одно очко в Екатеринбурге в матче с местным «Уралом». Но у нижегородцев другая проблема – они стали единственным клубом РПЛ, который пока что не забивал. Впереди у команд РПЛ ещё 28 игровых дней. Интерес к новому сезону задан, а уже через неделю ЦСКА и «Локомотив» померяются силами в очном матче, «Динамо» постарается навязать борьбу «Зениту», а «Спартак» отправится в Казань.

Подробно со всеми результатами тура и статистикой можно ознакомиться здесь

Константин Лицин

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Джон Кордоба Кайо Панталеао Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
17:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал проблему «Спартака»
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» интересуется защитником «Браги» слухи
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Семак — это средний тренер» 1
17:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался о будущем полузащитника
17:07 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», на старте надо максимально брать очки»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-генеральный директор «Спартака»: «Зенит» не упустит титул в этом году»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал самый интересный матч 2-го тура РПЛ
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Два футболиста отстранены от футбола РФС
16:50 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает Промеса легендой «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов не считает Абаскаля наследником Романцева в «Спартаке»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Юсупов, который на следующий год празднует 55-летие, просто издевался над Ленини» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: У меня чуйка, что «Спартак» станет чемпионом 2
16:35 · Россия. Премьер-лига
Трабукки: Три года назад почти все нынешние игроки ЦСКА просто не играли бы в составе
16:27 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Марио Фернандесе: Он выглядит нормально
16:26 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Спартак» готов к сезону»
Все новости
Рекомендуем