Промес оценил победу «Спартака» над «Балтикой»

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Квинси Промес высказался относительно победы над калининградской «Балтикой» в матче второго тура чемпионата России.
«Отличная победа. Рад оформить гол+ассист», - оставил сообщение нидерландский форвард в своих социальных сетях.
Матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1. Голами в составе московской команды отметились Тео Бонгонда и Промес.
Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против казанского «Рубина» на выезде. Встреча состоится в субботу, 5 августа.
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