Карраскаль вряд ли уедет из ЦСКА в Бразилию

Хавбек московского ЦСКА Хорхе Карраскаль вряд ли переедет в бразильский чемпионат этим летом. Как сообщил инсайдер Фабио Алейшо посредством своих соцсетей, главная проблема заключается в том, что рынок в Бразилии закрывается 2 августа.

Ранее в прессе сообщалось, что заинтересованность в услугах Карраскаля проявляют два клуба. Речь идет о «Васко да Гама» и «Атлетико Паранаэнсе».

Колумбийский полузащитник выступает за «армейцев» с февраля прошлого года. В составе московского коллектива хавбек провел 37 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач.