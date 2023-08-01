​Губерниев – о судье Безбородове: «Стыдоба и позорище российского футбола»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал арбитра Владислава Безбородова. Поводом стала не грубейшая ошибка рефери в матче «Ахмат» - ЦСКА (2:3), а хамский ответ Безбородова журналисту.

Напомним, что после игры в Грозном Безбородов отказался отвечать на вопрос журналиста, а чуть позже спросил: «Ты что, глухой?»

«Дяденька Безбородов «тыкает» журналисту! Сразу видно - невоспитанный человек, стыдоба и позорище футбола российского… Иногда правда лучше молчать, сойдёшь за умного судью…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее в Российском футбольном союзе признали грубую ошибку Владислава Безбородова.