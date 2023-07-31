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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: Для РПЛ нужно усиление, потому что здесь другие скорости

31 Июля 2023 • 23:39 Комментировать
Рубин
1:1
Оренбург
окончен

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о силе состава своего клуба.

«Мы идём поступательно и пытаемся показывать лучшие качества в каждом матче. Для этого нужно усиление, потому что здесь другие скорости. Нужны качественные исполнители. Пока мы угадали с теми игроками, которых взяли», — заявил главный тренер татарстанского коллектива, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, на уровне элитного дивизиона тяжело добиваться результата игроками Первой лиги, отдельно отметив, что на коллектив не оказывается серьёзное давление после повышения в классе.

Напомним, что в двух турах «Рубин» дважды сыграл вничью против «Локомотива» и «Оренбурга» со счетами 2:2 и 1:1 соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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