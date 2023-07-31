Хлусевич признал, что «Балтика» дала бой «Спартаку»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич признал факт, что его команде в очной встрече против «Балтики» легко не было.

«Тяжелая игра была, огорчил меня пропущенный гол в концовке. Легких соперников не бывает, сегодня нам дали бой. Полагаю, особой мотивацией балтийцев было армейское прошлое их тренера», - цитирует Хлусевича ТАСС.

Напомним, что «Спартак» благодаря двум победам на старте РПЛ делит первое место турнирной таблицы с «Краснодаром».

В рамках третьего тура «красно-белых» ждёт визит в Казань на игру с местным «Рубином».