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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Две победы на старте дадут «Спартаку» уверенность»

31 Июля 2023 • 23:07 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов оценил удачный старт «красно-белых» в новом сезоне чемпионата России. Напомним, в первом туре команда Гильермо Абаскаля оказалась сильнее «Оренбурга» дома (3:2), а во втором – «Балтики» (2:1).

«Победы были пусть и тяжёлыми, натужными, но они добавят команде дальнейшей уверенности в своих силах. Сейчас у «Спартака», в любое случае, есть отдельные игроки, которые могут делать результат», - делится Кечинов с «РБ Спорт».

Напомним, что в следующем, третьем туре «Спартак» ожидает первый выезд сезона – команда отправится в Казань, где померяется силами с местным «Рубином», ещё одной командой, что вышла в РПЛ из более низкого дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов
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