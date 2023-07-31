Матч «Ротора» во Второй лиге собрал больше зрителей, чем любой из 16 матчей РПЛ

Матч волгоградского «Ротора», что выступает во Второй лиге, собрал в минувшие выходные больше зрителей, чем любой из 16 прошедших матчей Российской премьер-лиги за два тура.

Так, игру «Ротор» - «Уфа» (1:1) в рамках «золотой» группы дивизиона А посетили 19 734 болельщика.

А самым посещаемым матчем РПЛ за первые два тура стала игра «Ростова» и «Зенита» (1:1) – её вживую увидели 16 413 зрителей, что на три тысячи меньше, чем игру Второй лиги.

Напомним, что волгоградский клуб выступает в третьей по силе профессиональной лиге России с прошлого сезона.