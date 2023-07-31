«Краснодар» не мог стартовать с двух побед в РПЛ на протяжении шести лет

«Краснодар», как и столичный «Спартак», стартовал в новом сезоне РПЛ со стопроцентным результатом. У «быков» - две победы в двух матчах. Сначала в гостях команда Владимира Ивича обыграла «Динамо» (3:1), а в минувшее воскресенье дома разобралась с «Сочи» - 2:0.

Любопытно, что с двух побед подряд «Краснодар» не мог начать сезон Премьер-лиги с 2017 года. Тогда команда по итогам РПЛ заняла четвёртое место, набрав 54 балла.

Кстати, и сезон-2016/17 южане начали с шести очков на старте. И тот сезон «быки» тоже завершили на четвёртой позиции.