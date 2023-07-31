Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» не мог стартовать с двух побед в РПЛ на протяжении шести лет

31 Июля 2023 • 22:33 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
04.08 20:00

«Краснодар», как и столичный «Спартак», стартовал в новом сезоне РПЛ со стопроцентным результатом. У «быков» - две победы в двух матчах. Сначала в гостях команда Владимира Ивича обыграла «Динамо» (3:1), а в минувшее воскресенье дома разобралась с «Сочи» - 2:0.

Любопытно, что с двух побед подряд «Краснодар» не мог начать сезон Премьер-лиги с 2017 года. Тогда команда по итогам РПЛ заняла четвёртое место, набрав 54 балла.

Кстати, и сезон-2016/17 южане начали с шести очков на старте. И тот сезон «быки» тоже завершили на четвёртой позиции.

В рамках третьего тура у «Краснодара» есть все шансы продолжить успех – соперником в домашнем матче выступит «Пари НН», не забивший за два тура в РПЛ ни одного мяча.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ПАРИ НН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
2
1
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
31 Июля
23:39 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: Для РПЛ нужно усиление, потому что здесь другие скорости
23:38 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» переиграл «Балтику» - видео видео
23:27 · Россия. Премьер-лига
Червиченко оценил Бонгонда в матче «Спартака» против «Балтики»
23:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин подвёл итог матча «Спартака» и «Балтики»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич признал, что «Балтика» дала бой «Спартаку»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Гладилин оценил игру Бонгонды на старте карьеры в «Спартаке»
23:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Факел» - самые пропускающие команды на старте РПЛ
23:07 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Две победы на старте дадут «Спартаку» уверенность»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил выступление «Балтики» в матче со «Спартаком»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Джикия и Соболев пообещали избегать дисквалификаций
22:45 · Россия. Премьер-лига
Матч «Ротора» во Второй лиге собрал больше зрителей, чем любой из 16 матчей РПЛ 1
22:33 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не мог стартовать с двух побед в РПЛ на протяжении шести лет
22:27 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА будет испытывать проблемы против с «Локомотивом»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Гол «Спартаку» стал для «Балтики» первым в элите футбола России за 25 лет
22:25 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака»
Все новости
Рекомендуем