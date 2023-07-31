Масалитин: «ЦСКА будет испытывать проблемы против с «Локомотивом»

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем поединке «армейцев» против «Локомотива».

«С такой игрой ЦСКА будет испытывать проблемы против с «Локомотивом». Может быть, выздоровеет Роша, поможет команде чем-то», — заявил экс-форвард «красно-синих» в интервью изданию «Газета.Ру». По его мнению, к организации игры подопечных Владимира Федотова есть множество вопросов.

Напомним, что в двух турах нового сезона Премьер-лиги ЦСКА набрал три очка, уступив «Уралу» (1:2) и обыграв в скандальном матче «Ахмат» (3:2). Поединок против «Локомотива» пройдёт 5 августа на «ВЭБ Арене».