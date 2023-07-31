Булыкин оценил работу судьи в игре «Ахмат» — ЦСКА

Бывший форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о работе арбитра Владислава Безбородова в матче «Ахмата» и ЦСКА.

«Пять пенальти в одном матче я не видел, но в футболе бывало разное. Я помню, «Спартак» трижды перебивал пенальти, когда еще Промес не забил», — заявил экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит издание «Газета.Ру».

Напомним, что в поединке второго тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматом» судья поставил пять пенальти, которые были реализованы игроками команд. «Армейцы» выиграли со счётом 3:2, однако руководство московского коллектива подало протест из-за скандального удаления Милана Гайича.