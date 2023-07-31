«Пари НН» - единственный клуб, не забивший за два тура РПЛ

Нижегородский «Пари НН» стал единственным клубом, игроки которого не отличились голом в первых двух турах сезона РПЛ-2023/24.

Напомним, что в первом туре нижегородцы уступили дома «Зениту» (0:2), а во втором – съездили в гости в Екатеринбург, где разошлись нулевой ничьей с местным «Уралом».

Любопытно, что в начале прошлого сезона такой командой был «Урал». Сначала у «шмелей» было поражение от ЦСКА (0:2), затем от «Оренбурга» (0:3). Только в третьем туре уральцы распечатали ворота соперника, сыграв 1:3 с «Краснодаром».

В третьем туре Премьер-лиги команда Сергея Юрана встретится в гостях с «Краснодаром».