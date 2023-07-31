Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отметил, что считает «Балтику» главным аутсайдером чемпионата России. После двух туров в активе калининградского клуба ноль очков.

- Ещё когда «Балтика» только вышла в Премьер-лигу, я сказал вам, что она в таком виде обречена, как «Торпедо» в прошлом сезоне. Я этого мнения придерживаюсь и сейчас. Да, ребята играют, стараются, хотят что-то сделать, вопросов нет по самоотдаче. Но дальше у них будет только хуже, я так думаю. Потому что пойдёт уже усталость и всё остальное. Скамейка у «Балтика» слабенькая, практически все игроки из Первой лиги. Взяли Роберто Фернандеса, футболиста своей сборной, но это же сборная не Франции, не Германии и не Англии, а Боливии, то есть аутсайдер южноамериканского футбола. Энрикес из сборной Чили, которая в последние годы ничего не показывает. Поэтому, что касается «Балтики», я считаю, это первый претендент на вылет.